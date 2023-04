"Piena fiducia nella Magistratura. Chiarire al più presto la vicenda"

"In merito alle notizie emerse nelle ultime ore circa i provvedimenti adottati dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di alcuni militari dell’Aeronautica per attività legate agli appalti per la realizzazione di opere infrastrutturali, la Forza Armata esprime piena fiducia e collaborazione nei confronti della Magistratura".

Inizia così la nota dell’Aeronautica Militare a seguito della complessa indagine iniziata mesi fa e che trae origine da una delega della Procura di Velletri, tesa a verificare la condotta illecita di due militari, entrambi effettivi all’epoca dei fatti al 2° Reparto Genio Aeronautica militare di Ciampino. "Siamo a disposizione affinchè venga fatta completa luce sulle eventuali responsabilità individuali di appartenenti alle Istituzioni – si chiude la nota dell’Aeronautica militare – in fatti che contrastano con l’impegno quotidiano da sempre dell’Aeronautica Militare al servizio del Paese, a difesa della legalità e della sicurezza collettiva".