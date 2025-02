Piccolo Festival Tirreno. Il film "Luce" e i due registi ospiti

Sarà "Luce" il film proposto domani per il "Piccolo Festival Tirreno" a Follonica e in sala saranno presenti i registi Silvia Luzi e Luca Bellino. Il film – interpretato da Marianna Fontana – sarà proposto in anteprima provinciale nella Sala Tirreno. Nel corso dell’appuntamento sarà annunciato l’evento clou del mese di marzo che prevede l’arrivo di un grande ospite. Il film ruota intorno alla relazione padre-figlia connotata da un’ambivalenza emotiva dai contorni ossessivi. Per informazioni è possibile telefonare al 339-3880312.