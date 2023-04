Piccolo Cineclub Tirreno C’è Frankestein Junior

Sarà proiettata venerdì alle 21.30 la commedia delle commedie al Cineclub Tirreno. In programma la versione restaurata di "Frankenstein Junior" di Mel Brooks con i meravigliosi Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman e Cloris Leachman. Prima e dopo la proiezione del film ritorna – a grande richiesta – la Terza edizione del Super Cine Quiz. Ritorna in sala a Follonica, in vista del suo 50°anniversario una delle commedie più famose e divertenti della storia del cinema, che unisce l’ironia a un’avventura dai connotati horror. Prima e dopo la proiezione del film ritorna anche – a grande richiesta – la terza edizione del Super Cine Quiz organizzato dall’associazione Piccolo Cineclub Tirreno. In palio ricchi premi come un buono acquisto Libreria Chiti, colazione per due al Caffè Roma da Beba, buono acquisto Marrini Osteria Enogastronomica, gadget inediti realizzati da Gioielleria Bracci, aperitivo per due al Bar Pasticceria Spinetti e buono acquisto "AltriMondi" libreria bistrot.