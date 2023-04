Piccolo Cineclub Tirreno, al via la rassegna dedicata alla commedia

Inizierà venerdì 14 le la nuova rassegna organizzata dal Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica, integralmente dedicata alla commedia e alle risata. Si parte con il divertentissimo "Un uomo felice" interpretato dal grande Fabrice Luchini. La critica dice che è "uno dei film più divertenti, sfacciati e intelligenti che vedrete quest’anno al cinema". Venerdì 21 sarà la volta di un’altra prima visione, "L’innocente", diretto e interpretato da Louis Garrel (nella foto): "Una commedia d’amore e di rapine – dicono dal Cineclub Tirreno –. Da vedere assolutamente, la Garrel e Merlant in forma strepitosa". Il programma si concluderà venerdì 28 con la commedia delle commedie. In attesa del cinquantesimo anniversario di uno dei capolavori della storia del cinema si potrà vedere la versione restaurata di "Frankenstein Junior" di Mel Brooks. Prima e dopo la proiezione di Frankenstein Junior si svolgerà la terza edizione del "Super Cine Quiz". per informazioni telefonare al 3393880312.