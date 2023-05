Picchiò la zia in casa Il giudice: "Incapace"

L’accusa era pesante: tentato omicidio ed estorsione. Erano queste le contestazioni nei confronti di Teresa Salvo, la 41enne grossetana, arrestata nell’ottobre del 2021 mentre picchiava a calci e pugni la zia in un appartamento di via Bonghi a Grosseto. Quando i militari arrivarono nell’appartamento la donna stava dando in escandescenze, e trovarono la zia in terra sul pianerottolo, senza sensi e in un lago di sangue. La nipote stava continuando colpirla con calci e pugni in testa, accusandola tra l’altro di essere il diavolo in persona. Le manette ai polsi furono dunque una logica conseguenza di quell’atto così grave. Ieri, in tribunale a Grosseto, la donna è stata dichiarata non imputabile perchè incapace di intendere e volere. E’ stato il giudice dell’udienza preliminare, Sergio Compagnucci, a chiudere il processo su rito abbreviato, chiesto dall’avvocato difensore Lorenzo Mascagni, dopo la perizia. Disposta la misura di libertà vigilata nella comunità terapeutica dove è attualmente ricoverata.