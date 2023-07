Picchiò la compagna e la sequestrò

L’aveva picchiata. Tanto da fratturarle l’orbita dell’occhio. Era l’ex fidanzato che l’aveva anche rinchiusa in camera per non farla uscire e andarsene. Il ragazzo, che ha 23 anni, ha patteggiato la pena di fronte al giudice Compagnucci a un anno e due mesi. La ragazza infatti aveva cercato di scappare, ma lui l’aveva fermata, presa a pugni in faccia e rinchiusa in camera. Ma la ragazza si era messa urlare forte per richiamare l’attenzione dei vicini di casa. Le grida infatti erano state sentite da un’amica che si era precipitata all’appartamento, ma lui non l’aveva fatta entrare. Il pm Federico Falco, oltre alle lesioni gravi, al ragazzo ha contestato anche il reato di sequestro di persona. Il giudice ha sospeso l’applicazione della pena, a condizione però che il giovane segua un percorso di recupero al centro maltrattamenti del Coeso.