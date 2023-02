"Picchiato in strada da un altro uomo"

Aveva chiesto chiarimenti ed è stato aggredito. L’episodio è accaduto a Marroneto, frazione di Santa Fiora, e l’aggredito è Riccardo Ciaffarafà, persona molto conosciuta sull’Amiata per via del suo trascorso in politica (ha svolto in più consiliature il ruolo di consigliere comunale), attualmente ricopre il ruolo di responsabile di Forza Italia dell’Amiata. Ma precisa che il fatto non ha alcuna connotazione politica.

Nella tarda mattinata di lunedì, stando al suo racconto, Ciaffarafà era in auto e ha incrociato l’uomo (che poi lo ha aggredito) fermo su un veicolo. Si è fermato per chiedergli spiegazioni su un episodio accaduto pochi giorni prima e che aveva visto protagonisti un familiare di Ciaffarafà e l’uomo. Ciaffarafà dice di essere stato immediatamente colpito con due pugni ed è caduto a terra, battendo violentemente la testa e ha iniziato a perdere molto sangue dalla nuca. Secondo la ricostruzione dei fatti che Ciaffarafà ha rilasciato ai carabinieri, l’aggressione sarebbe continuata anche quando Ciaffarafà era a terra, fino a quando sono arrivati due passanti che hanno soccorso Ciaffarafà e lo hanno trasportato a Bagnore da dove Ciaffarafà ha potuto raggiungere il pronto soccorso di Castel del Piano dal quale è stato dimesso la sera stessa con 10 giorni di prognosi per un trauma policontusivo - trauma cranico. Sulla ferita alla nuca sono stati applicati 6 punti di sutura. "Sono stato aggredito senza una ragione e poteva andare molto peggio – commenta Ciaffarafà –. Sono veramente provato e ancora molto dolorante. L’episodio in poco tempo è arrivato alle orecchie di molti cittadini e in questi giorni sto ricevendo molte chiamate di solidarietà e affetto. Di questo ringrazio tutti per la vicinanza". N.C.