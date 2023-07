Picchiato in strada, lo aggrediscono in quattro e lo mandano all’ospedale

Grosseto, 5 luglio 2023 – Una violenza cieca. Assurda. Che poteva costare cara ad un uomo, uno straniero. Aggredito da quattro persone a calci e pugni. E’ accaduto in via Roma ieri intorno alle 12, la strada che da tempo è al centro di proteste di chi ci abita e di chi lavora per la situazione di degrado sociale che cresce giorno dopo giorno. Un uomo, comunque conosciuto dalle Forze dell’ordine, è stato prima aggredito e poi picchiato: l’ambulanza lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia dove è stato medicato. Tutto è accaduto in pochi minuti: quattro persone si sono scagliate sull’uomo che si trovava sulla porta del negozio. Quando si è accorto di quello che stava accadendo ha cercato di scappare ai suoi aggressori, tutti di origini magrebine, e si è rifugiato nel negozio che vende articoli e attrezzature per la pesca. Ma i suoi aggressori lo hanno seguito: sono entrati dentro al negozio e mentre il titolare stava cercando di chiudere la porta per non farli entrare, lo hanno aggredito.

Addirittura, dopo averlo colpito più volte, gli hanno strappato la maglietta, prima di scappare a piedi. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 che nel frattempo era stata chiamata da alcuni passanti che avevano assistito alla scena e sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Grosseto che hanno iniziato le indagini. L’uomo è stato picchiato selvaggiamente tant’è che tracce di sangue sono state trovate sia dentro il negozio che sulla strada. L’uomo infatti è stato ferito ad un labbro e alla testa. I testimoni hanno detto che prima della furia cieca che ha portato i quattro stranieri a scagliarsi con violenza sul connazionale, c’erano state prima delle avvisaglie perchè c’era stato un piccolo litigio fra il gruppo di stranieri qualche ora prima sempre in via Roma.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Megale hanno fatto visita al commerciante rimasto ferito.

"Abbiamo avuto subito una riunione con il prefetto Paola Berardino – dice il sindaco – e la Questura nei prossimi giorni avrà un aumento di organico. da Firenze, infatti, arriveranno tre equipaggi in più che saranno poi impiegati nel controllo delle aree più critiche della città".