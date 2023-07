Picchiato e rapinato I video al setaccio

Proseguono ad ampio raggio da parte dei carabinieri di Castiglione della Pescaia, le indagini per individuare gli aggressori dei un ragazzo di 18 anni, picchiato nella notte tra sabato e domenica. Il ragazzo era arrivato da Montevarchi per trascorrere due giorni di vacanza a Rocchette. Il 18enne è stato avvicinato da un gruppo di giovani che ha riferito di essere stranieri e che lo hanno prima spintonato e poi gettato a terra. E poi è stato riempito di botte. Il fatto è accaduto vicino a ponte Giorgini. Ha immediatamente chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto. Il ragazzo è stato soccorso dalla Croce Rossa ed è stato trasportato in ospedale per ic controlli del caso. In ospedale sono andati anche gli amici che hanno raccontato quello che è accaduto. Degli aggressori per il momento non c’è traccia ma i carabinieri stanno visionando anche le telecamere della zona e sembra che siano vicini ad individuare il gruppo che ha seminato il panico in una zona tranquilla.