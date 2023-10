"Picchiata da un operaio dell’azienda". Donna in ospedale

Aggredita da un operaio che lavora nell’azienda agraria. E’ questo ciò che ha raccontato una donna di 73 anni, titolare insieme al figlio di un’azienda nella zona di Valpiana, ai carabinieri che hanno quindi preso la sua denuncia.

Stando al suo racconto, sarebbe nato un battibecco con un operaio in seguito – pare – ad un lavoro eseguito in maniera non soddisfacente e la discussione avrebbe preso toni troppo accesi fino a quando l’uomo (che lavora per l’azienda da diverso tempo) avrebbe colpito la donna al volto, forse non una ma più volte.

La prima ad intervenire è stata la nuora dell’anziana che dopo aver tentato di fermare l’uomo ha preso il cellulare e ha chiamato i carabinieri, decisione che ha fatto fuggire l’operaio.

La donna è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale di Massa Marittima per gli accertamenti e una volta dimessa (anche se poi è tornata in ospedale una seconda volta per altre cure) ha presentato la denuncia.