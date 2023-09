"Piazze di spaccio Dobbiamo intervenire"

"Una piaga che affligge da troppo tempo il territorio di Gavorrano". E’ quanto dice Chiara Vitagliano, consigliera comunale di opposizione, in una lettera indirizzata all’assessore Massimo Borghi e che pone al centro delle attenzioni le "piazze di spaccio" che a suo giudizio interessano il comune gavorranese. "E’ un altro argomento – dice la consigliera – sul quale vogliamo rivolgere particolare attenzione" e dice di rivolgersi all’assesore "in qualità di cittadina e madre, ancor prima che come consigliere comunale". "Esprimo decisa apprensione per quanto siano tristemente accessibili le aree di spaccio nel nostro territorio – dice Vitagliano –. Parliamo di un argomento del quale tutti ne abbiamo ampia coscienza e sul quale non possiamo più far finta di nulla, volgendogli le spalle. Luoghi di spaccio posti a pochi passi dalle nostre abitazioni, nei pressi delle frazioni di Filare, di Giuncarico, di Bagno di Gavorrano, di Caldana, di Potassa, e potrei continuare a lungo".