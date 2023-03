Piazze d’Europa La città pronta all’evento Oltre 100 gli espositori presenti nei tre giorni

Cresce l’attesa per il ritorno di "Piazze d’Europa": il Mercato europeo sarà a Follonica da venerdì 24 a domenica 26. La grande mostra-mercato di prodotti enogastronomici e artigianali internazionali targata Fiva, Federazione Italiana Venditori Ambulanti, Confcommercio Grosseto e Comune di Follonica giunge quest’anno alla sua undicesima edizione. Saranno circa un centinaio gli operatori, provenienti da ogni parte d’Europa e, oramai, del mondo intero, che daranno vita all’evento. Gli stand, come sempre, troveranno spazio sul bel lungomare della Città del Golfo, tra viale Italia, piazza XXV Aprile e Piazza a Mare. Tante sono le conferme, alcune delle quali presenze abituali nella tappa di Follonica. Solo per fare qualche esempio, ci saranno la ceramica inglese, la paella valenciana, le specialità Sudtirolesi, la ristorazione brasiliana, la gastronomia tipica sarda, i biscotti dalla Bretagna; sempre dalla Francia tornerà il banco dedicato ai tè, spezie e agli infusi più ricercati, e ci saranno anche gli stand dedicati al miele delle valli alpine, alle specialità al pistacchio di Bronte, ai foulard di bamboo, ai profumati e buonissimi dolcetti del Belgio, i "coccoretti", senza dimenticare la gastronomia israeliana, i dolci made in Usa e la mitica birra Guinnes. "Ma i riflettori saranno puntati soprattutto sui nuovi arrivi, alcuni dei quali novità assolute anche per il circuito Fiva" assicurano gli organizzatori. Nella lista delle "new entry" compaiono gli stand dedicati all’ambra e argento dal Baltico, tartufi e funghi dalle Marche, dalla Francia abbigliamento tecnicosportivo da montagna; tra le novità ci saranno anche la ristorazione cubana, l’artigianato marocchino e i dolci della tradizione araba, e pure un nuovo arrivo dalla Slovenia. "Piazze d’Europa è una festa che offriamo ai cittadini – osservano Giulio Gennari e Gabriella Orlando, presidente e direttore Confcommercio Grosseto – ma è anche, e lo vogliamo sottolineare sempre, una spinta all’economia locale. I commercianti, i ristoratori e gli albergatori di Follonica sono i primi ad apprezzare il mercato europeo perché è un evento che anima la città. Sono tre giorni che fanno da rodaggio e da apripista alla stagione estiva".