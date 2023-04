Piazza Orto del Lilli adesso cambia look Nuovo sistema "intelligente" per innaffiare

Piazza Orto del Lilli si sta rifacendo il look grazie ad una progettazione del verde pubblico incentrata sulla sostenibilità ambientale e sul risparmio. Il personale del Cantiere comunale, in questi giorni, è impegnato nell’allestimento delle aiuole e delle aree verdi con specie arboree resistenti alla siccità e all’installazione di un impianto di smart irrigation che consentirà di gestire le innaffiature in modo più efficiente e con meno sprechi. L’impianto di irrigazione sottotraccia, attraverso una centralina di ultima generazione contenente un rilevatore meteo, regolerà l’emissione dell’acqua in base all’umidità esterna, ottimizzando la gestione del verde e consentendo notevoli risparmi d’acqua.

"Il personale tecnico comunale – spiegano Elena Nappi e Walter Massetti, sindaco ed assessore delegato a seguire il verde pubblico ed i servizi esterni – ha stimato che l’intervento consentirà un risparmio di oltre il 30% sul consumo idrico. Ottimizzando anche il lavoro dei nostri giardinieri che saranno chiamati ad intervenire solo in caso l’impianto dovesse segnalare necessità di manutenzione, grazie alle rilevazioni automatiche dei sensori". "L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, da sempre attenta alla tutela dell’ambiente e della qualità di vita dei cittadini – affermano Nappi e Massetti – intende incentivare una sempre più puntuale gestione delle risorse naturali, avvalendosi di tutte le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica, grazie ad un controllo capillare del territorio da parte del personale del Cantiere comunale e contestualmente tutela le risorse economiche della comunità castiglionese".