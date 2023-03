"Piantedosi prenda posizione su via Almirante"

"Domani (oggi per chi legge, Ndr.) il Ministero dell’Interno dovrà prendere una posizione ufficiale sulla farneticante decisione della giunta comunale di intitolare due strade vicine a Berlinguer e Almirante. Verrà infatti discussa in Commissione affari costituzionali della Camera l’interrogazione che ho depositato sulla vicenda". E’ quanto dichiara Marco Simiani, deputato Pd, annunciando per oggi la calendarizzazione dell’atto. "Ricorre proprio oggi (ieri per chi legge, Nd.) l’anniversario della strage di Maiano Lavacchio – prosegue Simiani– . Fu Giorgio Almirante, allora funzionario del governo fascista, a firmare manifesti di condanna a morte simile a quello di Maiano Lavacchio. Per il nostro territorio si tratta di una ferita ancora aperta: dedicargli una via in nome della pacificazione è un affronto insostenibile alla memoria delle vittime ed alla nostra comunità. Mi auguro che il Ministero dell’Interno fermi questa scelta".

A Maiano Lavacchio era presente anche il segretario provinciale del Pd, Giacomo Termine. "Durante il discorso del sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna mi sono sentito in dovere di girarmi (insieme a me l’hanno fatto molti altri cittadini) in segno di rispettosa protesta contro l’intenzione del sindaco Vivarelli Colonna di intitolare una strada a chi è stato un protagonista attivo di quel terribile ventennio fascista come Giorgio Almirante.Io ho avuto il mio bis nonno ucciso insieme ai martiri della Niccioleta. Insieme ad i miei familiari vogliamo dimenticare Almirante, non è una persona da portare ad esempio. Cambi idea Anton Francesco Vivarelli Colonna, invece di ricordare il buio di una guerra con via Almirante, provi ad offrire futuro ai grossetani. E poi la via della pacificazione già esiste, ed è via della Repubblica Italiana".