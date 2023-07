Piano viabile a Grosseto: Manutenzione straordinaria di Saturnia, Zanardelli e Manetti

Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del piano viabile di via Saturnia, Largo Alessandro Manetti e via Giuseppe Zanardelli. La riqualificazione comporterà una spesa complessiva di 95mila euro e comprenderà il ripristino del manto stradale e l’installazione di nuova segnaletica. "Uno degli obiettivi prioritari della nostra Amministrazione è garantire la sicurezza delle strade comunali, sia urbane che extraurbane. Investire nella riqualificazione delle infrastrutture stradali è un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita nella nostra città – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi – I lavori per la manutenzione straordinaria del piano viabile di via Saturnia, Largo Alessandro Manetti e via Giuseppe Zanardelli inizieranno a breve e verranno eseguiti nel rispetto delle normative vigenti".