"Piano strutturale ok La città nel futuro"

"Con il piano strutturale si disegna la città dei prossimi 20 anni. Come Rifondazione Comunista abbiamo dato mandato al nostro consigliere Enrico Calossi del gruppo Follonica a Sinistra di votare a favore a tutte le proposte". Inizia così il circolo di Rifondazione di Follonica. "Ci piace sottolineare la riduzione delle nuove volumetrie per alloggi, la scelta di investire nelle strutture dell’istruzione, come il rifacimento della scuola elementare di via Palermo e quella dell’asilo nido di via De Gasperi, abbiamo stanziato i fondi per progettare un’area sagre nella zona Palagolfo. Infine sulla Colonia Marina di Levante per la prima volta nella storia è stata investita una cifra rilevante (2 milioni di euro) per il recupero sociale delle torrette laterali". Secondo Rifondazione "Tante opere rese possibili da numerosi bandi pubblici vinti ma anche da un bilancio sano. Questo dimostra la competenza e la professionalità del personale dell’ente comunale al quale devono andare i nostri ringraziamenti e quelli della città".