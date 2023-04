Piano prevenzione incendi Scarlino e Castiglione insieme "Azioni a tutela della pineta"

Le Bandite di Scarlino continuano a lavorare per ridurre al minimo il rischio di incendi nel territorio costiero. Stavolta ad essere protagonista di un importante intervento è la pineta di Castiglione. Il sindaco di Scarlino, presidente delle Bandite, Francesca Travison, e il sindaco di Castiglione, Elena Nappi, hanno partecipato ad un sopralluogo nell’area interessata dal progetto: con loro erano presenti il funzionario regionale Sandro Pieroni, i tecnici delle Bandite di Scarlino, della Regione, dell’Unione dei Comuni delle Colline metallifere e della Dream Italia.

Il gruppo ha avuto così modo di verificare lo stato di avanzamento dell’intervento per l’attuazione del Piano di prevenzione anti incendi boschivi. Gli interventi in via di realizzazione mirano alla prevenzione e alla mitigazione dei danni da incendi in una zona particolarmente a rischio. Con la realizzazione degli interventi previsti non solo diminuirà il rischio d’incendio, ma si metterà un freno al numero di inneschi, considerato che un bosco gestito è un deterrente per i malintenzionati. La massima efficacia del piano si avrà con la partecipazione attiva della cittadinanza che dovrà rispettare delle semplici buone pratiche per proteggere il proprio territorio.

"Ringrazio i tecnici delle Bandite di Scarlino – dichiara Francesca Travison –. Serve però la collaborazione di tutti: anche i cittadini devono fare la loro parte rispettando le norme affinché non si inneschino le fiamme".

"Territori come quello di Castiglione della Pescaia – afferma il sindaco Elena Nappi – esposti al rischio di incendi a causa delle condizioni climatiche particolari dovute a siccità, calore e vento, necessitano di un’attività preventiva da svolgere prima che gli eventi si verifichino. Lo scorso 14 febbraio abbiamo inaugurato a Castiglione una Firewise a Poggio alle Trincee, un progetto finanziato dal programma Intermed Italia-Francia che ha l’obiettivo di ridurre le vulnerabilità del rischio incendi nelle zone di interfaccia urbano-foresta".