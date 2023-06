Pianificazione, si lavora su una mobilità più meccanizzata

"La Pianificazione urbanistica come strumento di sviluppo sociale, culturale ed economico" è il titolo dell’incontro pubblico che si è tenuto a Massa nell’ambito del progetto "Verso Massa 2025". Si è parlato della pianificazione di area vasta ed in particolare del piano strutturale delle Colline Metallifere. Lo studio in questione è iniziato dalla raccolta dei dati sul campo e dalla predisposizione di un’accurata documentazione fotografica e di fotogrammetria terrestre. "Restituiamo uno studio preliminare – spiega il professor De Vita – Da un lato abbiamo effettuato le verifiche delle pendenze sull’intero tratto che potrebbe essere interessato dall’intervento, dall’altro un’approfondita ricerca delle migliori tecnologie di risalita meccanizzata attualmente presenti, adeguate al contesto paesaggistico del centro storico. Abbiamo ipotizzato un percorso che si muove in parte su binari a terra e sopraelevati, con cabine vetrate che garantiscono una capienza di 25 persone".