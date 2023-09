Pian del Mucini nel caos "Torre spenta da mesi Pericolo alla rotatoria E nessuno interviene"

"Da giugno la torre faro di Pian de Mucini è spenta e l’Anas non interviene". Inizia così la minoranza di Massa Marittima. "Gli enti proprietari delle strade sono responsabili della pubblica illuminazione – aggiungono – e sono tenuti ad assicurarne idonee condizioni di sicurezza compresa la pubblica illuminazione stradale che rientra a pieno titolo tra questi obblighi. Il Codice della Strada definisce come pertinenze stradali "le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all’arredo funzionale di essa" e i pali per illuminazione delle strade vengono classificati come elementi di arredo funzionale. La presenza di vizi dovuti a mancata manutenzione costituisce una ipotesi tipica di responsabilità dell’ente e la carente illuminazione può concorrere a fondare la responsabilità dell’Ente e pertanto la Pubblica amministrazione è tenuta a mantenere in efficienza anche l’illuminazione delle strade perché, laddove accadano incidenti addebitabili a gravi carenze in tal senso, potrebbe essere chiamata a risponderne". Secondo la minoranza "con queste premesse risulta indispensabile un intervento alla rotatoria di Pian dei Mucini dove ormai da mesi il faro al centro non è più funzionante e nessuno ci mette mano. È bastato un temporale e la luce del lampione è sparita e dal 2 giugno che l’illuminazione posta alla rotonda dell’ intersezione della 439 Sarzanese Valdera e la 152 Massetana, è saltata, creando non pochi disagi agli automobilisti. Una postazione che è fondamentale per lo scorrimento, con l’aumento degli automobilisti che transitano in numero maggiore per raggiungere le località di mare. Nonostante diverse sollecitazioni di cittadini verso le istituzioni ad oggi non si è giunti alla soluzione del problema. Certamente ci sarà il classico rimbalzo delle responsabilità, tra chi dovrebbe intervenire, ma la cosa certa è, che il buio domina quel tratto rendendolo pericoloso più del dovuto. Chiediamo quindi ufficialmente ad Anas – chiude la minoranza– che dovrebbe essere l’ente responsabile dell’illuminazione sulla rotatoria di intervenire quanto prima e a Provincia e Comune che sollecitino l’Anas per intervento di ripristino dell’illuminazione per garantire soprattutto le condizioni di sicurezza e decoro".