Piace il murale della scuola "Un valore aggiunto"

Da qualche giorno sulla facciata della scuola primaria di Castell’Azzara che fa parte del Comprensivo I.C.Umberto I di Pitigliano, domina un murale di circa 20 metri per tre metri di altezza. Un capolavoro della grafica realizzato in poco meno di un mese e a titolo gratuito da Rodolfo Battini, professore di arte in pensione. Il murale è stato inaugurato ieri e rappresenta un gesto di amore nei confronti della scuola, ma al contempo anche un gesto di grande creatività da parte dei giovani studenti. Battini lo ha disegnato sulla facciata dell’istituto scolastico, ne ha supervisionato la colorazione che è stata appunto opera di tutti gli alunni della scuola. Benchè il tratto artistico del professore in pensione è evidente, si tratta di un’opera a più mani, resa possibile grazie anche dai genitori degli alunni che hanno acquistato i materiali necessari per la colorazione del disegno. Il progetto è stato promosso dal personale docente della scuola amiatina, avallato dalla Dirigente scolastico Anna Rosa Conti e dall’amministrazione comunale. Il murale racconta la storia e la vita di Castell’Azzara e dell’ambiente che la circonda dal passato più lontano ai giorni nostri, in forma fiabesca, narrata come solitamente si raccontano le favole ai bambini ‘prima di addormentarsi, fra sogno e realtà’. I bambini, sono stati i veri protagonisti del murale, oltre a partecipare attivamente alla sua colorazione, hanno potuto presenziare a quella che è stata sicuramente una tra le lezioni a scuola che non dimenticheranno mai e che gli ha consentito, giocando e colorando, di apprendere la storia del loro paese e più sicurezza in se stessi. A tal proposito, preme citare le testuali parole di una bambina della scuola per Rodolfo Battini: ‘Quando mi hai chiesto di fare le sfumature ero sicura che non sarei stata in grado, poi invece mi hai fatto vedere come si faceva ed ho capito! Sei stato tu a dimostrarmi di avere il coraggio e di essere brava, quindi ti dico grazie". L’opera ha catturato la curiosità anche di molti cittadini che molti anni fa hanno frequentato proprio quella scuola. "Si tratta - ha detto alcuni cittadini passando davanti alla scuola - di un’opera che riqualifica la struttura".

Nicola Ciuffoletti