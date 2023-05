Petrucci sindaco a Semproniano Correva da solo, quorum raggiunto

di Nicola Ciuffoletti

Luciano Petrucci va oltre lo sbarramento dei due quorum, sono andati a votare oltre il 40% degli elettori e di questi oltre il 50% hanno votato per lui. Soddisfatto Petrucci che ieri è stato confermato sindaco di Semproniano e guiderà il piccolo Comune amiatino per i prossimi cinque anni. In questo Comune amiatino hanno votato il 57,46% (alle scorse elezioni i votanti erano stati l’80,7%) sei punti percentuali in meno rispetto all’affluenza provinciale. Gli elettori a Semproniano erano 804, a votare invece sono stati 462 elettori (57,46%) Diciotto le schede nulle e trentatré sono state le schede bianche. Sarà un consiglio comunale composto interamente dai consiglieri di maggioranza, dieci consiglieri (tutti i candidati della lista di Petrucci) più ovviamente il sindaco eletto. Ecco le preferenze che hanno ottenuto i consiglieri della lista "Semproniano Bene Comune": Valentina Bacci (11), Katia Barzagli (40), Lamberto Biondi (35), Andrea Di Salvatore (16), Gianluca D’Ubaldo (21), Lucio Leoni (31), Vincenzo Pirro (18), Lisa Giuseppina Russo (15), Paolo Scalabrelli (28), Danilo Zammarchi (34). "Sarò il sindaco di tutti i cittadini" ha ribadito ieri Luciano Petrucci, dopo la proclamazione.