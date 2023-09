Petizione per il pediatra a Pitigliano: firma anche il sindaco

Se le parole dei politici non vengono ascoltate allora ci provano i cittadini. Nei comuni di Pitigliano e Sorano l’emergenza data dall’orario limitato del pediatra ha mandato su tutte le furie i genitori che a questo punto hanno organizzato una raccolta firme con l’obiettivo di riuscire a incrementare le ore del servizio pediatrico nella zona del distretto colline dell’Albegna. Da settembre il pediatra è a Pitigliano due ore a settimana così come a Sorano. Lo sfogo di una mamma pitiglianese consegna il disagio che i genitori di questa zona vivono. "Ho due figli di 10 anni e 6 anni e ho 12 numeri di pediatri Asl memorizzati in rubrica – racconta –. Negli anni ho chiamato molte volte il Pronto soccorso di Grosseto o il pediatra privato e ho anche fatto molti viaggi sempre al Pronto soccorso di Grosseto. Ho fatto viaggi con i bambini che avevano febbre quasi a 40 e termometro in mano per l’agitazione, con virus gastrointestinali e asciugamani in mano, con bolle, bollicini e manine che si grattavano, con nasini sanguinanti, bronchiti, placche, mal di orecchie o febbre che non passava. Tutte cose normali? Sì, che però quando sei genitore e hai un figlio piccolo, ti preoccupano e ti serve qualcuno che ti dica cosa devi fare, e lo vuoi subito, il prima possibile. Rarissime volte sono riuscita a trovare la soluzione senza muovermi da Pitigliano. L’emergenza del pediatra non nasce ora: c è da un bel po’. La petizione certo che la firmerò! Ma solo perché mi metto nei panni di chi ancora non è genitore ma lo diventerà a breve". Tra i firmatari anche il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili.

"Sono genitore e vivo anche io questo problema". Da sindaco invece è da tempo che sta chiedendo all’Asl soluzioni migliori rispetto a quelle trovate fino ad oggi. Il gruppo di minoranza in consiglio comunale aggiunge: "Noi non strumentalizziamo niente, come opposizione ci sentiamo vicini ai cittadini. Il sindaco ha temporeggiato, ci vogliono posizioni forti. l’Asl ci deve dare sostegni diversi".

Nicola Ciuffoletti