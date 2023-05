Petizione dell’associazione ‘Fare’: "Distretto sanitario necessario"

I soci dell’associazione "Fare" nell’ultima assemble ahanno fatto il punto sulla raccolta di firme promossa dall’associazione con la raccomandazione di diffondere e firmare la petizione. La volontà di raccogliere le firme era stata annunciata già a gennaio e la petizione vuole riportare il distretto socio-sanitario e renderlo indipendente da quello di Grosseto nel territorio delle Colline Metallifere. Il presidente ha informato i soci che la raccolta firme è in corso e sta andando molto bene a Massa Marittima e sono stati attivati contatti per farla partire a breve nei Comuni limitrofi e nelle frazioni.

"Il fulcro del Distretto socio-sanitaro è un ospedale che dispensa servizi minimi previsti e garantiti che per questo prende il titolo di "presidio ospedaliero – dicono da Fare – L’ospedale di Massa Marittima che attualmente è solo uno "stabilimento ospedaliero" è sottoposto al "presidio ospedaliero" di Grosseto che dispensa i servizi su Massa Marittima e li revoca in qualsiasi momento a discrezione e necessità del "presidio ospedaliero" del capoluogo. Mancano quindi le garanzie di continuità del servizio erogato". Nel convegno organizzato a marzo era emerso ,attraverso le parole del vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli, che esiste una legge specifica per la quale la Regione non si oppone al Distretto socio-sanitario delle Colline Metallifere-Alta Maremma, mentre si oppongono i sindaci del territorio motivando la loro opposizione con l’importante aumento dei costi che ci sarebbe, senza però considerare i maggiori servizi alla popolazione. "La raccolta firme – aggiungono – è quindi una opportunità e una necessità molto importante per comunicare inequivocabilmente la volontà dei cittadini". Prossimamente "Fare" organizzerà un Convegno dove saranno presenti sindaci del Casentino per portare la loro testimonianza ai cittadini sulla richiesta per una nuova zona-distretto.