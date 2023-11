Isola del Giglio (Grosseto), 22 novembre 2023 – Un peschereccio di 18 metri, con a bordo tre pescatori, è affondato nella notte al largo dell'Isola del Giglio.

L'imbarcazione 'Folgore’ ha dato l'allarme al centralino della Capitaneria di Porto e da Porto Santo Stefano è partita in soccorso una motovedetta che ha tratto in salvo i tre pescatori. La Guardia costiera deve accertare le cause dell'incidente e dell'affondamento dell'imbarcazione.