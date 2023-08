"Pescatori" di Orbetello per La Casa di Mario: spettacolo per sostenere disabilità

Uno spettacolo per salvare la Casa di Mario. L’appuntamento è domani alle 21 al Centro Degustazione Pescatori di Orbetello con "Le mani tra cuore e pallone", il mondo del calcio e la disabilità raccontati da Alessio Tiribocchi. Lo scopo è sostenere La Casa di Mario, un progetto dell’associazione Oltre lo sguardo Aps, impegnata dal 2006 al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie in Toscana e nel Lazio. Il centro accoglie ragazzi disabili (in questo momento sono quattro), nel quale potersi sentire a casa e ricevere assistenza. È frutto di un’idea di Elena Improta, madre di Mario, nato trentaquattro anni fa con una disabilità dopo un parto drammatico. Il problema adesso è che dopo una lunga battaglia legale, c’è una sentenza secondo la quale Elena e Mario non sono non hanno diritto ad alcun indennizzo ma sono anche tenuti a pagare le spese legali del procedimento, che si aggirano intorno ai 300mila euro. Con il conseguente rischio di pignoramento proprio della ‘Casa’. Le risorse per mantenere in piedi questa piccola oasi di umanità rischiano quindi di non esserci più. E in laguna è adesso il momento di stringersi in un’opera di solidarietà, sperando che il contributo dei privati riesca a sostenere il progetto, che ha bisogno di fondi e risorse. Nel frattempo, già quarantaduemila persone hanno firmato una petizione lanciata da Serenella Bischi su Change.org e indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni. E nei giorni scorsi anche la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli ha visitato la struttura, definendola "un luogo di accoglienza e di condivisione, un posto sicuro e familiare dove i ragazzi possono sentirsi a casa, una risorsa ‘preziosa’". I soldi per tenerla in piedi, però, non ci sono ancora. Quella sentenza pesa come la più classica Spada di Damocle sul piccolo centro e, quindi, ecco l’evento organizzato per domani sera ai Pescatori di Orbetello, con il patrocinio del Comune con la supervisione di Massimiliano Gracili e foto di Maurizio Angeli. La somma da mettere insieme è di tutto rispetto, ma c’è ancora tempo per cercare di regalare a questa storia il lieto fine che merita.

Riccardo Bruni