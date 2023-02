Pesca, problemi e prospettive

Ultimo appuntamento oggi alle 21.15 in diretta su Tv9 con le associazioni di categoria per parlare di problemi e prospettive dei vari settori economici. Ospiti di Giancarlo Capecchi saranno i pescatorin professionisti. Tanti i problemi per gli armatori maremmani che hanno visto ridurre la flotta dei pescherecci, aumentare le difficoltà, per un lavoro così duro, di trovare personale disposto ad imbarcarsi, subìto i "fermi" durante la stagione che hanno acuito la crisi del settore. In studio Roberto Manai, presidente Federpesca e uno dei massimi esperti e non solo a livello provinciale e regionale, Fernando Bistazzoni, armatore di Porto Ercole ed esperto di mercati ittici, Giuseppe Temperani, armatore di Castiglione della Pescaia e Sandro Costaglione, armatore di Porto Santo Stefano e presidente del mercato del locale pesce.