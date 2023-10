Perseguita una 15enne conosciuta a Follonica, 35enne arrestato per stalking

Follonica, 15 ottobre 2023 - Si erano conosciuti in spiaggia a Follonica due anni fa, lui 35 anni di Milano, lei 15, di Torino. Lui ha iniziato subito a corteggiarla. ma lei non ne voleva sapere, non voleva neppure parlargli. La differenza d'età per lei era troppa, e aveva cercato di dirgli anche questo, senza convincerlo a smettere.

Quell'uomo era insistente, e una volta finita la vacanza, e ritornati ciascuno nella propria città, la perseguitava via social, con più profili, uno via l’altro visto che lei puntualmente lo bloccava e lui anziché convincersi del rifiuto creava un nuovo falso nickname per ricontattarla. Il meccanismo non cambiava.

I due anni erano passati tutti così, finché l'estate scorsa si erano ritrovati in vacanza nello stesso posto e l'uomo si era nuovamente fatto avanti. Da lei erano arrivati altri rifiuti, finché una sera lui si era trovato circondato dagli amici dell'adolescente, minacciosi, intenzionati a picchiarlo pur di evitare all'amica di averlo ancora intorno.

Nemmeno così si è arreso: nei giorni scorsi ha cercato l'indirizzo di casa della ragazza, approfittando del fatto che il padre di lei ha come indirizzo della propria attività lavorativa l'abitazione.

La ragazza, che ora ha 17 anni, ignara di questo stratagemma, ha visto la sagoma di quell'uomo vicino a casa, alla fermata del bus, in pieno pomeriggio.

«Non bastava un click per evitarlo - ha detto poi agli agenti - stavolta ho paura», quindi ha chiamato il proprio padre piangendo ed è corsa nel bar più vicino, telefonando alla polizia. Il genitore l'ha raggiunta e ha iniziato a difendere la figlia, poi gli agenti sono arrivati, prima che l'uomo si cercasse di fare giustizia da sé.

L'impiegato era venuto da Milano in treno e aveva il coltello a scatto in tasca, motivato alla polizia con la paura di dovere avere a che fare un'altra volta con gli amici della ragazza. «Volevo solo parlarle», ha tentato di giustificarsi.