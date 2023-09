Perseguita la ex e i suoi familiari

Non accettava che lei avesse deciso di interrompere la loro relazione e da quel momento in poi, per oltre un anno, ha perseguitato sia la sua ex che i suoi familiari con telefonate, scampanellate (anche durante la notte) e pure atti vandalici nei confronti delle loro auto trovate più volte con i pneumatici tagliati.

Accusato di stalking, l’uomo (31 anni, di nazionalità moldava) ha avuto una doppia condanna: 10 mesi e 20 giorni (più una provvisionale di 5mila euro) per gli atti contro la sua ex; 2 anni e tre mesi di reclusione (più altri 3 mesi di arresto), mille euro di multa e 11mila euro di risarcimento danni nei confronti dei familiari.

I due abitavano nello stesso palazzo e le loro abitazioni si trovavano sullo stesso pianerottolo. Si erano conosciuti e in seguito era iniziata una relazione che poi, dopo alcuni mesi, la ragazza aveva deciso di interrompere scatenando le ire dell’uomo che ha iniziato a prendere di mira sia lei che i suoi familiari. Atteggiamento che è continuato anche dopo il divieto di avvicinamento firmato dal questore.