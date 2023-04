Permessi di ricerca e ditte omonime

Quando si parla dei progetti di ricerca geotermica di Scansano viene fatto rifermento a una società titolare dei permessi denominata "Terra Energy" ma dietro a questo nome c’è un problema di omonimia che sta creando non pochi problemi a una realtà toscana. "Terra Energy Srl" è una società di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, specializzata in geotermia, geologia, idrogeologia, ambiente e termalismo. Ma non è lei la titolare di questi permessi.

"Ribadiamo – dice Michele Sbrana di Terra Energy – che non abbiamo niente a che vedere con il permesso di ricerca Scansano che è stato presentato da una società omonima avente sede a Bolzano. Il marchio Terra Energy è stato da noi registrato nel 2016 e più volte abbiamo avuto problemi in Toscana a causa della presentazione di permessi di ricerca da parte di questa società di Bolzano".