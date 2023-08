Pericolo truffe a Grosseto: Confcommercio alza la guardia: "State attenti"

"Il nostro appello è di tenere sempre alta la guardia, perché la truffa è dietro l’angolo". Così Confcommercio Grosseto ha scritto ai suoi associati, e adesso estende l’appello a tutti gli imprenditori della provincia. All’associazione con sede in via della Pace sono arrivate segnalazioni da parte di alcune sue imprese associate che hanno ricevuto, in questi giorni, strane telefonate da parte di malintenzionati che, fingendosi funzionari dell’Agenzia delle Entrate, hanno chiesto di fornire o confermare la propria e-mail e l’Iban del conto corrente "al fine di poter erogare il bonus da 1.200 euro". "Invitiamo a fare estrema attenzione – commenta Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto – perché i tentativi di truffa sono molto frequenti. La drammaticità è che è sempre più difficile riconoscerli perché sono concepiti in modo sempre più creativo quanto subdolo e qualcuno ci casca. Il consiglio da tenere sempre presente è diffidare di tutto".