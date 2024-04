Perché è importante il buon prodotto che dura di più

Abbiamo fatto un approfondimento in classe sui ciò che vendono le multinazionali, in particolare sui prodotti che usano e sulle condizioni di lavoro dei loro operai. Abbiamo capito che anche l’abbigliamento, ormai da molti anni, viene prodotto in grandissime quantità, ad altissima velocità e fabbricato in posti del terzo mondo come India, Cina, Pakistan, Bangladesh e Vietnam. Questo sistema ha un nome: Fast Fashion. La domanda dei capi di abbigliamento che ci offrono le multinazionali è elevatissima e per soddisfare questa richiesta la produzione deve muoversi molto tempestivamente: ma a che prezzo? Viene utilizzato un cotone ibrido, chiamato Bt, che ha bisogno di pesticidi molto inquinanti, sia per l’ambiente che per l’uomo. Inoltre, questo cotone rilascia sostanze tossiche sulla pelle, che il nostro corpo assorbe e trasuda. A ciò si aggiunge il fatto che in questi luoghi le persone vengono sfruttate e sottopagate, costrette a lavorare in condizioni disumane. Anche i bambini. Allora anche in questo caso è necessario un grande cambiamento che deve provenire da tutto il mondo, in realtà soprattutto da quello occidentale, ormai troppo abituato e assuefatto ad avere sempre tutto e nel tempo più veloce possibile. Il prezzo di questa velocità e di questo desiderio sempre soddisfatto è molto alto. Le spese di tutto questo le stiamo facendo tutti e soprattutto il nostro Pianeta.