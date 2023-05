Per parcheggiare distrugge uno scooter e sbatte contro 3 auto

F

Tenta il parcheggio ma, prima urta un’automobile che ha trovato davanti spingendola contro uno scooter e poi piomba addosso a tre auto. Quanto accaduto ieri in via Cesare Battisti a Follonica doveva essere una comune manovra di parcheggio, come se ne fanno molti in giornata, invece per una donna di 80 anni, alla guida della sua Mercedes classe A, si è trasformata in una manovra fuori controllo. L’auto della donna ha prima urtato contro un fuoristrada che a catena ha travolto uno scooter, distruggendolo. Dopodiché la Mercedes classe A è schizzata sul lato opposto della via urtando tre automobili che si trovavano regolarmente parcheggiate. Il tamponamento a catena è avvenuto di fronte all’hotel Giardino, ed è stato proprio il proprietario dell’hotel a chiamare l’ambulanza: i sanitari hanno visitato la donna che per fortuna nell’incidente non ha riportato ferite.

Sempre nella giornata di ieri i mezzi del 118 dell’Asl Toscana Sud Est sono intervenuti intorno alle 13 per un incidente stradale sulla SP 159 in località Preselle nel comune di Scansano. Per una caduta di moto ferite due persone. Un uomo di 48 anni trasportato al Pronto Soccorso a Grosseto in codice 2, e una donna di 51 anni, che è stata portata anch’essa al Pronto soccorso a Grosseto. Sul posto la Misericordia di Scansano.