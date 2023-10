"Per nascita e per scelta" dai Pescatori

Chi in Maremma ci è nato e ha deciso di non lasciarla e chi, invece, in Maremma un giorno ci è arrivato e ha capito che da questa terra non era più il caso di allontanarsi. O, comunque, dove era il caso di tornare non appena possibile.

Nativi e maremmani per caso Francesco Minucci (nella foto) li ha fotografati e li ha messi all’interno di un libro che vuole raccontare il territorio attraverso i volti, gli sguardi, gli occhi delle persone che lo vivono. Alcuni sono famosi, addirittura famosissimi (e per la completezza del volume hanno pure accettato che fosse violata un po’ la loro privacy, perché qualcuno di loro finora era anche riuscito a "nascondersi"), altri no, non sono per nulla famosi, ma sono i maremmani per nascita e bene rappresentanto questa terra. E comunque, anche fra i nativi di personaggi famosi ce ne sono eccome.

Il libro si intitola "Per nascita e per scelta" e sarà presentato domani alle 11 nel Centro degustazione della cooperativa "I Pescatori", a Orbetello, con ingresso libero.

Con l’autore dialogheranno Luca Mantiglioni, caposervizio de La Nazione, e Pier Luigi Piro, presidente della cooperativa lagunare. Ritratti in bianco e nero, di grande livello, per un libro che ha riscosso sempre grandi apprezzamenti ad ogni presentazione.