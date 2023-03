"Per Lorenzo andiamo in ogni parte del mondo"

Si accende la speranza per il piccolo Lorenzo, il bimbo malato che ha compiuto da poco due anni, e che ha bisogno urgente di un trapianto di midollo. In attesa di un donatore compatibile, arriva la disponibilità ad andare "in ogni parte del mondo per salvare la vita al piccolo". A dirlo è Massimo Pieraccini, presidente del Nopc, il Nucleo operativo di protezione civile, l’associazione specializzata in logistica dei trapianti. "Speriamo che il donatore si trovi al più presto – ha detto Pieraccini – . Fin da ora siamo pronti ad andare in qualsiasi luogo del mondo sia necessario, per prendere quel dono e portarlo fino al letto del bimbo, per potergli donare quell’opportunità di vita così importante per lui". Il Nopc da 30 anni si occupa del trasporto di cellule per i trapianti e ha maturato un’esperienza unica al mondo. La diagnosi al bimbo è arrivata qualche mese fa. A causa della sua malattia, i globuli bianchi di Lorenzo non funzionano bene, pertanto risulta suscettibile alle infezioni. Trovare un donatore è la sua unica speranza.