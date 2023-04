Per le strade costiere un milione di euro

La Provincia di Grosseto sta ultimando i lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali sulla costa, con un investimento di un milione di euro, previsti dal lotto nord del progetto "Le vie del Mare". Sono stati realizzati interventi di fresatura, bitumatura e nuova segnaletica orizzontale in tratti saltuari delle provinciali che attraversano i comuni di Follonica e Scarlino. In particolare, sono già stati eseguiti lavori su alcuni tratti più ammalorati delle provinciali 158 Collacchie; 60 Puntone, 61 Punta Ala, 3 Padule, 106 Cassarello; 153 Casone; 84 Scarlino. "Questi interventi sono stati possibili grazie al finanziamento regionale sulle Vie del Mare - afferma il presidente della Provincia, Francesco Limatola – che ha consentito di migliorare la percorribilità di diverse strade provinciali su tutta la costa grossetana, da nord a sud. L’impegno della Provincia è stato quello di portare a termine celermente i lavori, prima dell’inizio della stagione turistica, in modo da avere una viabilità riqualificata e più sicura in estate, quando sulle nostre strade aumentano notevolmente i flussi di traffico. Con il prossimo bilancio finanzieremo nuovi interventi".