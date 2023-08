"Per l’Argentario" perde i pezzi Sclano e Vitelli escono dal gruppo

"Per l’Argentario" perde pezzi. Dopo 100 giorni dalle elezioni amministrative sul promontorio iniziano i primi cambiamenti politici. Silvia Sclano e Claudio Vitelli, due dei non eletti che facevano parte della lista capeggiata da Roberto Cerulli, annunciano la loro uscita dal gruppo, che in consiglio comunale è rappresentato in minoranza da Marco Nieto, Maria Sabatini e Anna Laura Fedele.

Cerulli, vista la sua incompatibilità di ruolo con il lavoro per la pubblica amministrazione – è vicecomandante della polizia municipale – aveva invece deciso di dimettersi dall’assise, lasciando spazio alla prima dei non eletti (Anna Laura Fedele), con Marco Nieto come capogruppo. "Per l’Argentario" ha comunque proseguito con la sua attività post elettorale, non trovando però idee condivise nei due candidati, che hanno dunque deciso di uscire.

"A prescindere dall’operato dell’amministrazione – spiegano Silvia Sclano e Claudio Vitelli – dai meriti o dai demeriti della stessa e dal modus operandi, temi questi che non ci preme affrontare in questa sede, dopo attenta analisi abbiamo maturato l’intenzione di abbandonare il gruppo "Per l’Argentario" che alle scorse elezioni amministrative ha appoggiato il candidato Roberto Cerulli.

La decisione è stata determinata dall’evidente e insanabile distanza di intenti e di vedute che si è venuta a creare negli ultimi tempi con parte del gruppo "Per l’Argentario". Ci troviamo in netto disaccordo su questioni rilevanti e abbiamo già palesato le nostre perplessità sulla gestione dell’opposizione al capogruppo Roberto Cerulli".

Da qui, dunque, la decisione di uscire dal gruppo con cui i due si erano candidati: Silvia Sclano alle elezioni del maggio scorso aveva conseguito 147 voti, mentre per Claudio Vitelli le preferenze erano state 169, dati che avrebbero permesso ad entrambi di entrare in consiglio comunale qualora vincitori della tornata elettorale.

"Si conclude qui l’esperienza con il gruppo "Per l’Argentario" – chiudono Sclano e Vitelli – al quale comunque facciamo i migliori auguri e un ringraziamento sincero per aver condiviso una bella esperienza. Adesso osserveremo le vicende del territorio e continueremo a monitorare la situazione, vogliamo il bene dell’Argentario".

Andrea Capitani