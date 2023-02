Per la Giornata del risparmio energetico Banca Tema aderisce a "M’Illumino di Meno"

Banca Tema aderisce anche quest’anno a "M’Illumino di meno", l’iniziativa, giunta alla 19esima edizione, lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar in occasione della Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, promossa da Federcasse e dalla Capogruppo Iccrea. Il tema centrale è rappresentato dalle Comunità energetiche, con lo slogan "Banche di Credito cooperativo, energia per le comunità", che celebra la festa di una "grande comunità energetica" composta da associazioni, scuole, università, cittadini e, soprattutto, banche di comunità. L’edizione 2023 vuole accendere un riflettore sul fenomeno crescente delle Comunità energetiche rinnovabili, ovvero quelle alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini che autoproducono e consumano energia da fonti alternative e rinnovabili.

"Un’occasione – si spiega – per il Credito Cooperativo di ribadire l’impegno (che si traduce in politiche attive dirette ai soci ed alla collettività) per realizzare obiettivi di sostenibilità e di promozione del bene comune, coerentemente con la mission di banche a vocazione mutualistica".

L’invito di Banca Tema è in primo luogo quello di spegnere luci e dispositivi elettrici non indispensabili nella giornata di oggi e di essere tutti promotori di uno stile di vita sostenibile e in grado di "dare energia alle comunità", per favorire una transizione ecologica partecipata e inclusiva.