"Per la Festività dei Santi ci aspettiamo un lieve calo dei turisti"

Quest’anno il ponte di Ognissanti non c’è e di questo ne potrebbe risentire il settore dell’accoglienza turistica. Il calendario e in parte le previsioni meteo incerte frenano le prenotazioni di turisti in provincia. Le strutture ricettive si stanno preparando per prossimi giorni di festa con qualche sicurezza in meno rispetto allo scorso anno. Per Amedeo Vasellini, presidente provinciale di Assohotel Confesercebti un calo leggero c’è ma è fisiologico visto che quest’anno il 1 di novembre cade in un giorno che non permette ai lavoratori lunghi ponti. "Il ponte di Ognissanti quest’anno praticamente non c’è – spiega Vasellini - mentre l’anno scorso invece sì; comunque si confermano trend, se non estremamente positivi, sicuramente ottimistici che, speriamo, ci possono portare a sfruttare positivamente il periodo delle ferie di Natale e capodanno. Periodo che, a sua volta, sarà il segnale per la scadenza successiva che è quella di Pasqua che a sua volta è quella indicativa per l’estate". Vasellini guarda alla Toscana e parla di un andamento positivo. Secondo le stime di Assoturismo, il tasso medio di occupazione rispetto all’offerta disponibile si attesta attorno al 67%, per un tipo di turismo che preferisce le città, i borghi, le zone rurali o collinari; meno le coste e il mare: qui siamo attorno al 50% di presenze previste. Giancarlo Dell’Orco, presidente di Aigo Confesercenti, l’Associazione italiana gestori ospitalità e ricettività diffusa spiega: "Il ponte di Ognissanti è un’occasione perfetta per esplorare località minori e scoprire i tesori nascosti del nostro territorio – prosegue –. Attrarre questi flussi turistici dalle città d’arte all’entroterra richiede pianificazione, collaborazione (anche con tour operator) e una strategia di marketing ben definita. Concentrandosi su esperienze autentiche e uniche, è possibile stimolare l’interesse dei viaggiatori e – conclude – incoraggiarli a esplorare oltre le città d’arte".