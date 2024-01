"Per il rilancio del centro serve un lavoro di gruppo"

"Per il rilancio del centro storico orbetellano serve mettere intorno ad un tavolo le associazioni di categoria, il mondo associativo locale, i sindacati, il Comune e la Proloco". E’ quanto dicono i dirigenti delle Acli che chiedono "un piano tattico e strategico per il recupero di aziende, attività produttive e turistiche, artigiani ed antichi mestieri", considerando anche il fatto che "nel periodo che da settembre a giugno i cali delle vendite sono netti" e che "si annunciano le chiusure di altre attività commerciali". Serve, dunque, secondo le Acli, creare i presupposti per "un’inversione di tendenza per ridare linfa al centro storico che ha progressivamente perso anche il numero dei residenti con lo spostamento della popolazione verso i quratieri di Neghelli e Scalo".

L’analisi e le richieste sono il frutto della riunione provinciale di tutti i circoli dell’associazione presieduta da Riccardo Cinelli per mettere a punto iniziative e progetti su tutto il territorio maremmano e per il centro lagunare è iniziata una raccolta firme.

Michele Casalini