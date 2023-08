Per il "nuovo" lavoro: 130 firme a Grosseto per la Partecipazione

Sono oltre 130 le persone che, solo ieri mattina, hanno deciso di sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare "Partecipazione al lavoro", promossa dalla Cisl. Ieri mattina, la Cisl di Grosseto ha organizzato un punto informativo e di raccolta firme per sostenere il progetto che vede una maggiore partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. Tra i firmatari anche il presidente della Provincia, Francesco Limatola, che ha deciso di sostenere l’iniziativa promossa a livello nazionale. Per il sindacato la legge potrà produrre effetti positivi per quanto riguarda l’aumento dei salari, la qualità e stabilità del lavoro, una maggiore produttività e competitività, una crescente sicurezza nei luoghi di lavoro. La campagna vedrà impegnati centinaia di volontari, lavoratori e pensionati, nei vari punti di raccolta, posti di lavoro, mercati e luoghi di aggregazione, sedi sindacali e dei servizi. "La Cisl , con tutte le strutture e il gruppo dirigente, promuove un forte impegno di condivisione con tuti i lavoratori e i cittadini per favorire la campagna di discussione e raccolta firme. Gli aggiornamenti si trovano sul sito nazionale dedicato www.partecipazione.cisl.it".

"Ringraziamo il presidente Limatola e tutti i cittadini che hanno, finora, sottoscritto la nostra proposta. Siamo soddisfatti della risposta che abbiamo avuto questa mattina, perché la partecipazione democratica è la via maestra per ottenere salari più alti, difendere l’occupazione, contrastare le delocalizzazioni" ha commentato la segretaria generale della Cisl Katiuscia Biliotti. Nei prossimi giorni saranno organizzati altri presidi di raccolta firme sul territorio provinciale. Intanto, chi desidera aderire, può recarsi una delle sedi Cisl della provincia di Grosseto. Per consultare quella più vicina è possibile visitare il sito: https:cisl.grosseto.itdove-siamo Per informazioni è possibile anche chiamare il numero 0564 422301.