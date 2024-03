Per il "Dantedì" doppio appuntamento in Maremma

Domani sarà il giorno del Dantedì e, per l’occasione, alle 10.30 nell’aula magna dell’istituto comprensivo "Falcone e Borsellino" di Scarlino Scalo, il professor Giacomo Moscato presenterà la sua conferenza emozionale "Le figure femminili nella Divina Commedia". Attraverso la tecnica teatrale dello storytelling, Moscato racconterà alcune storie significative che Dante stesso narra nel suo poema e che hanno come protagoniste proprio figure femminili. L’incontro è promosso dall’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Scarlino. I Nel pomeriggio alle 17 inoltre, nell’aula magna del Polo Universitario Grossetano, ci sarà un incontro con la professoressa Danielle Callegari, che illustrerà la cultura del cibo nell’opera di Dante, tema sul quale ha scritto una monografia, "Dante’s Gluttons: Food and Society from the Convivio to the Comedy", pubblicata nel 2022. L’incontro è organizzato dalla Società Dante Alighieri, Comitato di Grosseto in collaborazione con Fondazione Polo Universitario Grossetano e sostenuto dall’azienda vinicola "Fattoria Le Pupille".