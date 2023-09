"Per il centenario ricordiamo anche altro"

"Le iniziative per commemorare i cento anni di Follonica si sono susseguite a ritmo serrato. Moltissime iniziative di grande livello, presentazione di libri, filmati, mostre pittoriche, visite ai luoghi considerati simbolo della città. Ma Follonica non è stato e non è solo quello". Inizia così Marco Stefanini, cittadino follonichese. "Nel nostro comune si sono trasferite tante famiglie e persone dalle colline e non solo, diverse migrazioni ci hanno coinvolto diventando una comunità complessa – aggiunge – Dai carbonai di fine 800 trasformatisi in operai delle Ferriere a coloro che sceglievano di offrire servizi. Tutto questo per dire che forse nel centenario della nostra città non avrebbe guastato una bella mostra fotografica ben fruibile, foto attaccate alle pareti su "come eravamo" perché Follonica ha avuto ed ha tante vite, tante esperienze, luoghi che di sicuro sono stati rilevanti come quelli che costituiscono il cuore di ferro e ghisa aldilà del Cancellone. I luoghi dove fare una tale esposizione non mancano certo e le foto nemmeno".