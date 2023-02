"Per fortuna non è la destra a decidere cosa sia tollerabile"

"Per fortuna non è la destra a decidere cosa è tollerabile e cosa non lo sia". Enrico Calossi, consigliere comunale di maggioranza nella lista "Follonica a Sinistra per Andrea Benini" replica a Ottaviani (FdI). "Dicono che quanto ho scritto sui social non è tollerabile – aggiunge Calossi –. Dicono che la Rai va riformata per come è stato organizzato il Festival di Sanremo. Per fortuna non siamo in dittatura e per fortuna un partito non può decidere per gli altri quale posizioni siano tollerabili e quali intollerabili. Agostino Ottaviani, di Fratelli d’Italia, scrive di sentirsi accapponare la pelle mentre legge i miei post sui social. Devo dire che anche io, come altri milioni di italiani, mi sento accapponare la pelle quando faccio il pieno all’auto, quando pago le bollette e quando trovo i prezzi lievitati nei supermercati". Questi secondo Calossi i "problemi che il governo Meloni non riesce a risolvere, facendo arrabbiare gli italiani".

Poi aggiunge: "La stupidità e la cialtroneria del fascismo è chiara: un regime che si pensava guerriero e che neanche guardava le dimensioni dei Paesi che aggrediva. Un regime in piena sindrome da piccolezza e che, per giunta, non pensava alle orrende conseguenze che toccarono ai nostri connazionali a seguito di quelle sciocche dichiarazione di guerra. Per questo da anni mi impegno a ricordare in ogni occasione le aggressioni agli altri Paesi commesse durante il ventennio".