Pensare al futuro a Grosseto con "L’algoritmo d’oro e la torre di Babele": incontro con Flick e figlia

Dopo aver firmato due importanti libri sul tema della giustizia e della tutela ambientale, Giovanni Maria Flick, insieme alla figlia Caterina, esperta di diritto dell'era digitale, torna a occuparsi del "problema del futuro". Lungi dall'essere un repentino cambiamento di tema, quello contenuto nel libro "L'algoritmo d'oro e la torre di Babele" rappresenta l'esito di una riflessione arguta sulla lunga tenuta del modello economico-sociale che la tecnologia avanzatissima ha creato. Se per l'ambiente, però, prevale un senso di paura soprattutto di fronte alle minacce concrete del riscaldamento globale, nei confronti delle derive della civiltà digitale siamo disarmati e addirittura entusiasti. La rivoluzione digitale, inserita da Ursula von der Leyden nell'agenda prioritaria della Ue, presenta rischi: il timore è che le tecnologie scavalchino e sostituiscano la persona anche nelle funzioni più connaturate a identità e coscienza, catapultandoci in un mondo in cui i concetti di etica e responsabilità, nelle loro varie declinazioni sociali, giuridiche e politiche, perderanno significato. Questo saggio prova a fare chiarezza sulla questione, ponendo importanti interrogativi, soprattutto sul modo di organizzare l'economia, il lavoro, la comunicazione, il ventaglio dei diritti e dei doveri del cittadino e andando a rintracciare delle soluzioni ragionate, attendibili, concrete. Perché per gli autori non si tratta di formulare previsioni pessimistiche; né di prefigurarsi scenari apocalittici: si tratta di trovare un equilibrio tra la civiltà degli uomini e la "civiltà delle macchine". Regalatevi questo incontro per ascoltare e intrattenersi con Flick e sua figlia. E' un argomento anche per domani. "La direzione – dice Amedeo Vasellini, general manager della elegante struttura –, vi aspetta con grande piacere: ingresso e parcheggio gratuito. E naturalmente brindisi augurale con Giovanni Maria Flick".