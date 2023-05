Pedopornografia on line Un indagato grossetano

Quattro denunce e un arresto nel corso del 2022. E un indagato nel 2023 per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Questi i numeri della Polizia Postale di Grosseto che ieri ha celebrato la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. In occasione dell’appuntamento annuale il centro operativo della Polizia Postale per la Toscana, nel corso del 2022, ha dato alcune cifre. Denunciate 101 persone per reati connessi allo sfruttamento sessuale dei minori online, effettuati 15 arresti e 90 perquisizioni su tutto il territorio regionale, registrando, rispetto agli anni precedenti un sostanziale aumento dei casi inerenti alla pedopornografia e all’adescamento online, relativamente a tutti gli indici rilevati (arresti, attività di perquisizione e persone denunciate). I responsabili dei reati sono in genere uomini, di età inferiore ai 50 anni, che cercano di sfruttare le caratteristiche tecniche dei diversi servizi di rete e di messaggistica istantanea, nel tentativo di assicurarsi anonimato e impunità.