Pd, tre giorni di formazione per i giovani

Termina oggi la tre giorni della scuola di formazione politica Sergio Staino, che ha visto la partecipazione di 30 giovani provenienti da tutta la Toscana e illustri relatori. Dopo Castel del Piano e Abbadia San Salvatore, questa mattina gli appuntamenti della scuola tornano nuovamente a Castel del Piano e, per finire, a Santa Fiora. I lavori riprendono nella Sala dei Notabili a Palazzo Neurcci e ospitano gli interventi di Filippo Tantillo con una relazione su "Dopo l’Italia vuota" e di Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso che terrà una relazione su "Valorizzazione delle risorse del territorio e Pnrr facendo un focus sul progetto del teleriscaldamento proprio di Arcidosso. Ultima tappa a Santa Fiora, dove, dopo una visita al borgo gli studenti incontreranno il sindaco Federico Balocchi per conoscere il progetto dello smarworking village. Anche gli incontri di oggi sono coordinati da Federico Badini (nella foto), segretario Pd di Castel del Piano, coordinatore di zona del PD Amiata Grossetana e uno degli organizzatori della scuola di formazione dem e Laura Sparavigna. L’Amiata come laboratorio sulle aree interne, è quanto è emerso dalla tre giorni di scuola Pd. "Più di 30 ragazzi da tutta la Toscana sono venuti sulla nostra montagna per ascoltare accademici ma anche i rappresentanti del territorio – ha ricordato Badini – con le loro esperienze e storie di chi vive e lavora sull’Amiata. Sono stati tre giorni di appuntamenti su tutto il territorio, da Castel del Piano ad Abbadia, oggi termineremo S. Fiora per dimostrare che l’Amiata può essere unita e che le aree interne non sono ‘riserve indiane’, ma un luogo in cui investire, crescere e tornare. È stata un’occasione per crescere per tutti, anche per me – ha concluso Badini – che, da buon padrone di casa, ho fatto anche da cicerone".

N.C.