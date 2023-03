Pd: ‘Tavolo aperto il più ampio possibile’

Oggi la presentazione ufficiale del candidato sindaco del centrodestra unito, Andre Maule; Andrea Bartolozzi anche lui corre per la poltrona di sindaco con l’appoggio della sinistra guidata da Massimo Corghi. E il Pd? Il segretario comunale Pd, Fabrizio Tonini, assicura che si stanno stringendo i tempi. "Posso solo dire – dice tonini – che c’è un tavolo aperto, provinciale e locale, con tutti i partiti del centrosinistra, da Sinistra Italiana al Terzo polo passando per i socialisti, quindi ci sono interlocuzioni politiche in corso come normale in questa fase". Poi Tonini aggiunge "i tempi stringono, ma noi abbiamo anche avuto da organizzare e gestire le primarie, peraltro, anche il centrodestra solo martedì ha ufficializzato la candidatura. In questi giorni concludiamo queste interlocuzioni che abbiamo aperto su nostra iniziativa ed entro la fine della prossima settimana arriveremo a una decisone su tutto".

Quindi non resta che attendere che le segreterie dei partiti diano i loro verdetti nel corso di queste trattative che si svolgono sia a livello provinciale che locale e che quindi vengano sciolti tanti dubbi ed interrogativi.

Roberto Pieralli