PCI: "Sbagliato criticare il sindaco Travison sull'ambulatorio di Scarlino"

"Scarlino è un comune da sempre nel contesto delle Colline Metallifere e da sempre per i servizi sanitari si è appoggiato al comune vicino di Gavorrano e Follonica, fatti salvi alcuni piccoli servizi alla persona. L’iniziativa di mettere a disposizione un ambulatorio infermieristico al Puntone, intrapresa dall’amministrazione Travison, non ci sembra che possa essere oggetto di critiche dal momento che si prospettano tempi sempre più duri per l’assistenza sanitaria". È questa l’opinione del Pci delle Colline Metallifere. "Gli obiettivi su cui puntano il dito le opposizioni sono sbagliati perché non si può accusare un’amministrazione di spot propagandistici quando va a rispondere a bisogni reali come quelli della salute. Chi critica, soprattutto nel centrosinistra, dovrebbe farlo prima di tutto in casa propria cominciando dalle istituzioni locali. Ricordiamo che doveva nascere a Gavorrano una Casa della Salute che avrebbe dovuto sopperire anche alle esigenze di Scarlino, cosa mai realizzata e allora perché non criticare chi non ‘ha realizzata che non è certo la Travison e la sua amministrazione? E perché non criticare allora il sindaco di Castiglione della Pescaia che si è sostituito addirittura all’Asl non con un servizio socio-sanitario ma con uno prettamente sanitario come la guardia medica turistica che grava tutta sulle casse comunali della Nappi?".

Insomma per il Pci "appunti da fare ce ne sono ma gli obiettivi da colpire sono ben altri e vanno cercati nell’immobilismo dei territori e nelle politiche regionali sempre più lontane dai bisogni, orientate verso una privatizzazione dei servizi sanitari che porterà a grandi disagi. In definitiva bisognerebbe aprire gli occhi e guardare la realtà, soprattutto non guardare il dito quando l’obiettivo da vedere è la luna e non fermarsi alla superficie delle cose ma coglierne la profondità, la verità che forse in qualche caso è scomoda e può far male".