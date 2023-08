Paura in centro storico Lite e coltellate Ragazzo in ospedale

Serata movimentata nel centro storico cittadino iniziata con una lite furibonda intorno alle 23 di venerdì all’inizio di corso Carducci. Tutto è iniziato non lontano dal locale che vende kebab: i gestori si sono dovuti chiudere dentro quando il gruppo ha iniziato a pestarsi in strada in maniera così violenta tanto da mandare in frantumi anche una vetrina del locale. Alla fine, il bilancio è stato di un ragazzo portato all’ospedale Misericordia per una ferita da arma da taglio: sembra addirittura una coltellata che, per fortuna, lo ha colpito in modo superficiale. Il ragazzo è stato soccorso dal "118" e sono intervenute pattuglie della Polizia e della Guardia di finanza. Il caos è nato per colpa dell’alcol: alcuni ragazzi hanno iniziato ad insultarsi, poi sono volate bottiglie di birra (quelle che avevano in mano) e sedie del locale. All’arrivo delle Forze dell’ordine il gruppetto si è dileguato, a parte il giovane rimasto ferito.

Quasi nello stesso momento era in corso un intervento della Polizia municipale a poche centinaia di metri di distanza.

Gli agenti del Nucleo Operativo di Sicurezza, infatti, durante un controllo in piazza San Francesco, si sono trovati di fronte ad uno scenario di estremo degrado, causato da un gruppo di ragazzi, la maggior parte dei quali minorenni, stranieri, già noti agli agenti.

Molti dei presenti si trovavano in evidente stato di alterazione presumibilmente dovuto al consumo di alcol. Gli agenti hanno quindi identificato i giovani, iniziando attività di controllo anche antidroga con l’aiuto dei cani, ma ad un certo punto uno dei ragazzi ha iniziato ad urlare ed inveire contro gli agenti. Il ragazzo e il gruppo di amici si sono spostati da Piazza San Francesco fino a piazza del Popolo, seguiti dagli agenti che hanno trovato una considerevole quantità di hashish, che uno dei ragazzi possedeva e di cui cercava di liberarsi oltre a un bilancino di precisione.

Il ragazzo è stato sottoposto a fermo e poi è stato conseguentemente riconsegnato ai genitori, nel frattempo avvisati.

"E’ la cronaca di una serata di ordinaria follia – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale –. Un doveroso ringraziamento anche questa volta va al comandante Alessio Pasquini e alla Polizia municipale che continuano a dimostrarsi tempestivi ed efficaci nell’intervenire".