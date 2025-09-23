Paura, danni e disagi. Piogge e vento forte. Strade bloccate e persone soccorse

Gravi disagi ieri – soprattutto nelle ore pomeridiane – per l’ondata di maltempo che ha interessato anche la Maremma.

A partire dalle 18 diverse suquadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale (22 unità e 6 mezzi, tra cui l’anfibio) sono dovute intervenire a seguito di allagamenti.

Le forti piogge hanno causato gravi allagamenti sulla ’Sp 64’, in prossimità di Paganico dove il flusso delle acque ha provocato danni e blocchi stradali. Numerosi automobilisti hanno richiesto soccorso poiché l’acqua ha raggiunto il livello degli sportelli delle vetture, generando situazioni di pericolo. Inizialmente una persona risultava dispersa ma è stata successivamente rintracciata in buone condizioni. Il mezzo anfibio ha recuperato un motociclista, un automobilista ed evacuato due persone. Sono state impegnate a lungo quattro squadre dei vigili del fuoco oltre a due unità ’Morca’ (modulo contrasto rischio acquatico) e i sommozzatori di Firenze. Una situazione di emergenza che con il trascorrere delle ore è andata via via migliorando, ma alle 20.30 c’erano ancora diciotto interventi da portare a termine. Tutte le operazioni sono state coordinate dal comandante provinciale.

Particolarmente complessa la situazione nella zona compresa fra Civitella e Paganico. Anche il traffico sulla ’Senese’ ha subìto prima forti rallentamenti e poi è stato proprio bloccato dalla Polizia stradale per motivi di sicurezza. Sulla carreggiata, infatti, si era riversato un ’torrente’ di acqua e fango che rendeva assai rischiosa la circolazione. Si sono formate lunghe code.

Non meno difficile la situazione all’interno dell’abitato di Paganico, dove alcune vie sono state completamente invase dalle acque, in particolar modo via degli Orti, via della Provincia, via Malevolti, via Bartolo Di Fredi. Sono rimaste chiuse temporaneamente via Circondaria Nord, via della Stazione, la strada di Pietratonda e la strada del Tollero.

Una tromba d’aria – con raffiche fino a 100 chilometri orari – ha ’attraversato’ Castiglione e poi anche la zona della Diaccia Botrona. Molto spavento fra residenti e i turisti che ancora soggiornano in zona.